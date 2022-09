Maldini a DAZN: "La nuova proprietà crede nel progetto. De Ketelaere è uno di classe"

MilanNews.it

Intervistato a DAZN, Paolo Maldini ha parlato così dello Scudetto vinto: "La scorsa stagione è stata trionfale e ci siamo goduti quello che abbiamo costruito. Non era mirata ad un anno in cui davamo tutti e poi siamo spariti, ma cercare di mantenere questo livello e migliorare gli obiettivi".

Sulla nuova proprietà: "La prima sensazione, parlando con loro, è che credano in una continuità del loro progetto. Ce l'hanno detto, per ora ce l'hanno dimostrato e sicuramente continueranno a fare. Il progetto continuerà a essere un progetto sostenibile, senza grossi debiti, facendo le cose che si possono fare. Non andare oltre le proprie possibilità credo sia logico per chi gestisce un'azienda in generale, non vedo perché non debba esserlo nel calcio".

Su De Ketelaere: "De Ketelaere ha avuto esperienza in Champions, è uno di classe. Il mister avrà fatto, in piena libertà, questi calcoli e si presenta con De Ketelaere titolare".