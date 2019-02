Maldini a DAZN: "Piatek non è Sheva, ma che attaccante... Paquetá? In crescita, sta sorprendendo"

Nel corso di 'Diletta Gol' il post partita di Atalanta-Milan su DAZN, è intervenuto Paolo Maldini. Queste le sue parole: "Mettiamo subito le cose in chiaro, Sheva è unico e per sempre lo sarà, ma Piatek già ha fatto vedere cose incredibili ed è completamente concentrato nelle cose che fa. Ha fame, voglia di fare gol e attaccare lo spazio. In alcune cose ricorda Shevchenko, ma prima di arrivarci ne passa ancora".

Mercato di gennaio: "Abbiamo cercato di portare qualità e vivacità, Paquetá fa tutto questo a centrocampo e sta aiutando moltissimo. Piatek invece porta profondità e presenza in area".

La gara sontuosa di Paquetá: "In crescita, ma a volte ci dimentichiamo che è arrivato dal Brasile e non è mai uscito dal suo primo minuto. Spesso per gli stranieri ci vuole tempo, lui con applicazione e con voglia sta sorprendendo".