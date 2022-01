Malick Thiaw: chi è il nuovo obiettivo del Milan per la difesa e a che punto è la trattativa con lo Schalke 04

Sven Botman non si muoverà a gennaio dal Lille e quindi il Milan è costretto a cambiare obiettivo per rinforzare la sua difesa a gennaio. Nelle ultime settimane, si è parlato spesso del possibile sbarco in rossonero in prestito di qualche esubero dei top club europei (Bailly del Manchester United e Diallo del PSG per esempio), ma alla fine in via Aldo Rossi hanno deciso di puntare su un giovane che possa rappresentare anche un investimento per il futuro.

CARRIERA - Al momento, il nome più caldo è quello di Malick Thiaw, difensore dello Schalke 04. Nato l'8 agosto 2001 a Düsseldorf da padre senegalese e madre finlandese, calcisticamente è cresciuto nei settori giovanili di TV Kalkum-Wittlaer (2006-2009), Fortuna Düsseldorf (2009-2010), Bayer 04 Leverkusen (2010-2011) e Borussia Mönchengladbach (2011-2015), prima di arrivare nel 2015 allo Schalke 04. Ad inizio 2020, il calciatore tedesco con cittadinanza finlandese è stato promosso in prima squadra e il 7 marzo dello stesso anno ha fatto il suo esordio tra i professionisti in Bundesliga: a 18 anni, 6 mesi e 28 giorni, Thiaw è entrato in campo al 90' al posto di Jonjoe Kenny nel match contro l'Hoffenheim (1-1 il risultato finale). Nella stagione successiva, Malick ha collezionato 22 presenze, mentre in quella attuale ha giocato finora 21 partite, tutte da titolare, tra campionato (seconda divisione tedesca) e Coppa di Germania. In questa annata, Thiaw è diventato un punto fermo anche dell'Under 21 tedesca.

CARATTERISTICHE E CONCORRENZA - Alto 191 cm, si tratta di un difensore centrale roccioso, ma dotato anche di una buona tecnica individuale. Ovviamente è ancora molto giovane e quindi ha ampi margini di crescita, soprattutto da un punto di vista tattico. Nonostante giochi nella Serie B tedesca, Thiaw sta attirando l'attenzione di diversi club: oltre al Milan, infatti, il difensore dello Schalke 04 piace anche a Napoli, West Ham ed Everton.

IL PUNTO SULLA TRATTATIVA - In via Aldo Rossi, è un profilo che piace molto, ma non sarà facile strapparlo al club di Gelsenkirchen che per il suo cartellino chiede 8-10 milioni di euro, una cifra troppo alta per il Milan che invece non vorrebbe investire più di 5-6 milioni. Il fatto che ci siano altre squadre interessate a lui non aiuta i rossoneri ad ottenere uno "sconto" dallo Schalke 04. I contatti tra le due società sono continui in queste ore, ma se i tedeschi non abbasseranno la loro richiesta l'affare molto difficilmente andrà in porto.