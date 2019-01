Mano pesante del Giudice Sportivo: squalificati Kessie, Romagnoli, Calabria e Gattuso

Il Giudice Sportivo ha reso noto le sue decisioni dopo la Supercoppa di ieri tra Juventus e Milan: oltre che per il bianconero Pjanic, una giornata di stop per Kessie, Romagnoli (più ammenda di 1500 euro) e Calabria. Squalifica per un turno anche per Rino Gattuso "perchè, al termine della gara, con fare minaccioso, in prossimità del Direttore di gara, contestava urlando una sua decisione, nonchè per avere successivamente, in attesa della premiazione, rivolto all'Arbitro parole offensive e insinuanti". Per il tecnico rossonero, anche 15 mila euro di ammenda.