MARCA - Diaz-Milan, manca solo l'annuncio: lo spagnolo arriverà in prestito secco

Brahim Diaz-Milan, ci siamo. Secondo quanto riferito da MARCA, giornale molto vicino alle vicende del Real Madrid, per il trasferimento dello spagnolo in rossonero manca soltanto firma e annuncio. Per il quotidiano iberico il classe '98 si trasferirà in prestito secco, senza diritto di riscatto o eventuali clausole di riacquisto. L'operazione si è concretizzata negli scorsi giorni, portata avanti da Paolo Maldini e da Sufiel Abdelkader, padre e agente del giocatore. Il Milan si rinforza con un profilo giovane ed interessante, in attesa dell'ufficialità della formula di trasferimento.