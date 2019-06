Marca - Il Real Madrid deve vendere: il Milan su Isco e Ceballos

Il Milan, a Madrid con Paolo Maldini e Zvonimir Boban, potrebbe essere a Madrid per Dani Ceballos ma anche per un altro giocatore. Stando a quanto riferito da MARCA, il Real, intenzionato a rinnovare la rosa con colpi importanti, effettuerà diverse cessioni. Zinedine Zidane attualmente ha una rosa di 36 elementi che dovrà essere certamente sfoltita, sia per discorsi numerici che economici. Le Merengues hanno già in mente di cedere Kovacic, James Rodríguez e Raúl de Tomás, ma non solo. Uno degli altri possibili partenti è Isco, giocatore che, secondo il quotidiano iberico, potrebbe interessare al Milan. Lo spagnolo è stato già informato delle intenzioni del club, in attesa delle prime offerte ufficiali (che attualmente mancano): in tal senso, come sottolinea il quotidiano iberico, i rossoneri potrebbero inserirsi. Conferme inoltre per l'interessamento nei confronti di Dani Ceballos, altro calciatore che lascerà sicuramente il colosso madrileno.