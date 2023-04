Massa è un disastro: fallo sul gol del Bologna, due rigori non dati al Milan. E non è la prima volta che danneggia il Milan

Il fischietto d'Imperia ha sbagliato in tantissimi episodi: sul gol del Bologna c'era un fallo evidente di Aebisher su Ballo-Tourè non fischiato, poi c'erano ben due rigori NETTISSIMI per i rossoneri su Rebic (pestone nettissimo di Soumaoro su Rebic) e sul tocco di mani (braccio molto molto largo) di Soumaoro. Da valutare anche l'episodio con Saelemaekers (contatto tra le gambe con Dominguez). Imbarazzante anche la gestione del recupero: 0 minuti nel primo tempo, solo 3 nel finale.

Tra l'altro, non è la prima volta che danneggia il Milan... Era lui, infatti, l'arbitro di Milan-Napoli che, nel 2021, tolse ai rossoneri il gol di Kessie per l'incredibile e mai visto fuorigioco di Giroud. Ed era sempre lui l'arbitro di Juventus-Milan nel 2017, quando non concesse un clamoroso rigore ai rossoneri per fallo di mani di De Sciglio su cross di Calhanoglu.