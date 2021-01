Massara a DAZN: "Rinnovi Hakan e Gigio, siamo fiduciosi. Simakan e Meite? Vedremo la prossima settimana"

Il DS rossonero Frederic Massara è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Torino. Queste le sue dichiarazioni:

Su Ibra e Hakan: "È una squadra che ha grandissimo spirito. Leader come Ibra e Hakan non fanno mai mancare il loro apporto. Per quanto riguarda Ibra rientra dopo più di un mese, la condizione deve ancora crescere. Calhanoglu ha preso una botta con la Juve, è acciaccato ma è a disposizione se ce ne sarà bisogno. Siamo convinti che potremo fare molto bene".

Sul rinnovo di Calhanoglu: "Siamo fiduciosi, stiamo continuando un dialogo in maniera proficua. Siamo consapevoli di avere due professionisti straordinari, concentrati totalmente sulla squadra. Questa è la cosa essenziale. Siamo speranzosi di potere avanzare e avere buone notizie appena possibile".

Meite e Simakan: "Sono molti i nomi che vengono accostati. Stiamo valutando diverse posizioni e parlando con l'allenatore per verificare se ci sarà da fare qualche integrazione. Il mercato è ancora lungo, vedremo la prossima settimana se ci sarà la possibilità di verificare queste occasioni"