Massara-Roma, il pressing continua: a fine stagione la decisione definitiva

La notizia dell’interessamento, forte, della Roma per Frederic Massara trova conferme. Il profilo dell’attuale direttore sportivo del Milan è molto considerato in quel di Trigoria, dove ha lasciato un ottimo ricordo durante la sua esperienza da braccio destro di Walter Sabatini. Ricky viene visto come l’uomo giusto per poter rimpolpare la dirigenza sportiva, anche perché i rapporti tra la Roma e Petrachi sembrano essere abbastanza traballanti. Ecco perché i contatti emersi gli scorsi giorni non devono stupire.

DECISIONE A FINE STAGIONE – Massara insieme a Maldini ha gestito molto bene la fase della quarantena ed è diventato sempre più presente al fianco della squadra, soprattutto dopo l’addio di Zvone Boban. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, anche perché Ralf Rangnick avrebbe espresso parere positivo su una sua eventuale permanenza come membro del suo team di lavoro. Rimane da capire Massara cosa vorrà fare, qualora dovesse arrivare il manager tedesco che comporterebbe – inevitabilmente – anche l’uscita di scena di Paolo Maldini dalla posizione di responsabile dell’area tecnica. Dalla capitale strizzano l’occhio ad un suo ritorno, nel corso del prossimo mese e mezzo si capirà tutto.