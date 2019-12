MD - Todibo, il Barça lo cede solo in prestito: priorità per un club che gioca l'Europa. Milan e Bayer in pole

Terminati gli impegni ufficiali del 2019 con la disfatta di Bergamo, in via Aldo Rossi è arrivato il momento per concentrarsi sul mercato invernale, nel quale il Milan vuole cercare di chiudere alcuni colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Per quanto riguarda la difesa, il primo nome della lista è quello di Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999 del Barcellona.

VIA A GENNAIO? - Il club catalano lo vede come un importante giocatore in prospettiva che però ha bisogno di giocare con continuità. Visto che nella squadra blaugrana fatica a trovare spazio, il francese potrebbe trasferirsi a gennaio in una formazione che possa garantirgli più minuti in campo: secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, il Barça avrebbe già dato il suo via libera alla cessione, ma solo in prestito secco e non a titolo definitivo o con un'opzione di acquisto. I dirigenti spagnoli vorrebbe cederlo ad un club che gioca l'Europa League.

DUE PISTE CONCRETE - Todibo ha ricevuto nelle ultime settimane diverse offerte da Germania, Italia, Inghilterra e Francia, ma al momento le piste più concrete sono quelle che portano al Milan e soprattutto al Bayer Leverkusen, società che gli offrirebbe la possibilità di giocare anche l'Europa League. Il difensore francese si è preso un paio di settimane prima di decidere cosa è meglio per il suo futuro.