Menù fisso in mezzo al campo: una mediana costante, almeno fino a gennaio

L'acquisto di Paquetà ha ulteriormente dimostrato la forza di Elliott, capace di vincere una folta concorrenza (ed elargire una larga somma) per uno dei migliori talenti sul suolo brasiliano. Il Milan è già migliorato tanto e potrà crescere ancora, cercando di ritrovare passo dopo passo i lidi gloriosi che hanno caratterizzato gran parte della storia rossonera.

MEDIANA FISSA - Chissà che a gennaio non possa venire ritoccato anche il centrocampo, reparto che fin qui vive del valore importante dei titolari ma che non ha potuto contare su alternative all'altezza. La speranza è che Bakayoko possa mostrare qualche segno di risalita nelle prossime settimane, ma la sensazione è che Gattuso, finché potrà, non si staccherà mai dal trio Ke-Bi-Bo che ha offerto (da oltre un anno) le migliori garanzie.

Il DERBY E Il MOMENTO - I sopracitati saranno protagonisti anche nel derby di domenica, per un ritornello ormai noto e consolidato. Tutti e tre godono di un buon momento di forma, anche se il rientro tardivo di Kessie dagli impegni con la Costa d'Avorio potrebbe pesare sui suoi muscoli. Per questo motivo sarebbe più che appropriato che Bakayoko riesca ad offrire almeno una mezz'ora di buon livello in mezzo al campo, dando fiato se e dove ce ne sarà bisogno. L'Inter di Spalletti fa della mediana uno dei propri punti di forza, il che dovrà sicuramente portare la controparte rossonera ad una prova di spessore.