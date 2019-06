Mercato in team e linee guida comuni: ecco come opera il nuovo Milan

Ascoltare per poi agire. Sembra esser questa la regola aurea che sulla quale si sta basando il nuovo team di lavoro rossonero per ciò che concerne il mercato. In diversi, sui social, hanno storto il naso davanti alla definizione dell’affare che porterà Rade Krunic a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. Eppure, il suo acquisto, è frutto della collaborazione molto stretta che si è instaurata tra Paolo Maldini, Zvone Boban e Marco Giampaolo, in attesa dell’approdo in questa squadra di Ricky Massara nel ruolo di direttore sportivo. È evidente che la coesione di intenti e il seguire le linee guida dettate da un allenatore siano requisiti fondamentali per poter dare vita a una progettualità che possa durare. Anche perché troppo spesso, negli ultimi anni, abbiamo denunciato il fatto che la rosa del Milan fosse incompleta sia a livello tecnico sia sotto il punto di vista numerico, con alcuni ruoli che avevano un solo interprete che, di fatto, diventava insostituibile e indispensabile.

PROGRAMMAZIONE - Dopo giorni di silenzio esterno, il Milan ha iniziato a bussare i primi colpi alle porte della nuova stagione. Con un po’ di ritardo, viste le necessità da sistemare, ma la macchina è partita come testimonia la presenza di Zvone Boban al tavolo della trattativa per Krunic e al pranzo odierno con Giampaolo. Con l’allenatore si è parlato in profondità del tipo di gioco che vorrà fare e dei giocatori che sarà necessario avere a disposizione per poterlo fare. Veretout è uno di quei profili che sia a livello numerico sia tecnico, servono al centrocampo che andrà rinforzato e rimpolpato. Ma tutto sempre con la linea dettata dall’allenatore, conditio sine qua non per potergli permettere di lavorare bene.

CESSIONI - E’ altresì evidente come il Milan, oltre agli acquisti, debba operare delle cessioni. La visita di Alessandro Lucci a Casa Milan ha riguardato soprattutto Suso, mentre è stato abbozzato il discorso relativo al prolungamento con adeguamento di Calabria (che sta procedendo nel suo recupero e sarà pronto per il raduno). Lo spagnolo ha una clausola risolutoria da 40 milioni e per intavolare una trattativa per allungare il contratto, vorrebbe un sensibile aumento dello stipendio. Facile pensare che, in caso di offerte concrete, Maldini e Boban – in attesa di Massara – possano dare il via libera alla cessione. Si lavorerà anche per qualche plusvalenza con qualche giovane (Plizzari?) e con alcune operazioni minori. Ma il Milan ha iniziato il suo nuovo percorso. In attesa delle ufficialità che, di fatto, saranno un pro forma.