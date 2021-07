Mercato Milan, focus sui terzini: Dalot in salita, c’è Odriozola; come vice Theo piace Gudmundsson

Centrocampo e attacco, ma non solo: il mercato del Milan passa anche dalla ricerca di due terzini, uno per corsia. Perché Calabria e Theo Hernandez, pilastri della squadra di Pioli, hanno bisogno di "sostegno", o meglio, di ricambi all’altezza. Il taccuino di Maldini è pieno zeppo di profili, almeno tre sono evidenziati in rosso.

ODRIOZOLA - Partiamo dal binario di destra. I rossoneri riporterebbero subito a Milanello Diogo Dalot, ma il Manchester United non sembra disposto a lasciar partire il portoghese con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per questo gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno guardando con particolare interesse allo spagnolo Alvaro Odriozola, esterno in esubero al Real Madrid. A differenza degli inglesi, i Blancos sarebbero disponibili a cedere il giocatore a titolo temporaneo.

GUDMUNDSSON - Per quanto riguarda il vice Hernandez, invece, Maldini e Massara - come riporta Tuttosport - hanno avviato i contatti con gli agenti di Gudmundsson, terzino 22enne di proprietà del Groningen, sul quale, però, c’è anche il Napoli. Occhio, dunque, al possibile duello con i partenopei per lo svedese, che ha il contratto in scadenza nel 2022.