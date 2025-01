Mercato Milan, Morata verso l'addio: trattativa avanzata col Galatasaray

Notizia lampo sul futuro di Alvaro Morata, che in questo momento sembrerebbe lontano dal rimanere al Milan. L'attaccante spagnolo, arrivato a Milano durante la passata sessione di mercato estiva non sta sicuramente passando un buon momento dal punto di vista del rendimento personale. Spesso fuori dal gioco (e dai troppi gol sbagliati) ad oggi rappresenta uno dei giocatori mal integrati all'interno del sistema Conceicao.

Così, la notizia di mercato. Come riportato dai giornalisti ed esperti di trattative, Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il futuro di Morata sarebbe orientato verso la Turchia. Lo spagnolo è al centro di una trattativa avanzata col Galatasaray.

I numeri di Morata in questa stagione

Finora il centravanti ex Juventus ha siglato solo 6 reti stagionali e fornito un assist. Numeri decisamente non soddisfacenti, ci si aspettava sicuramente qualcosa in più da un giocatore col suo palmares, visto che Morata arrivò al Milan dopo il trionfo agli Europei con la sua Spagna. Una trattativa che se si dovesse concretizzare risulterebbe come un forte segnale di fallimento del mercato estivo. Morata sin qui non ha mai saputo integrarsi negli schemi e moduli di Fonseca in primis e Conceicao successivamente, ma sicuramente la mancata vena realizzativa dello spagnolo non può solo essere responsabilità degli allenatori e del gruppo squadra. Il futuro dello spagnolo, dopo non aver inciso del Milan è sempre più orientato verso la Turchia, seguiranno nuovi aggiornamenti.