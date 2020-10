Mercato Milan, poker di nomi per la difesa: la situazione. E occhio alle possibili sorprese

È caccia aperta al difensore. Maldini ha un tesoretto da spendere: non è corposissimo, ma è sufficiente per regalare a Pioli una pedina di valore per il reparto arretrato. Alcuni nomi sono stati depennati dalla lista per forza di cose: Fofana ha scelto il Leicester, Milenkovic costa tanto (troppo!), mentre il Celtic sembra intenzionato a trattenere il promettente Ajer.

IN POLE - Sul taccuino rossonero ci sono almeno quattro profili che stuzzicano l’interesse degli uomini di mercato di via Aldo Rossi. Uno è sicuramente quello del giapponese Tomiyasu. Ma il Bologna, dopo aver fiutato l’affare, ha sparato altissimo: 25 milioni di euro cash per il cartellino del giocatore, che all’occorrenza può agire anche da terzino destro. Insomma, un "jolly" che al Milan piace parecchio, ma a queste cifre l’operazione faticherà a decollare.

MISTER X - In lizza ci sono anche Pezzella della Fiorentina, Nacho del Real Madrid e Nastasic dello Schalke. Per l’argentino bisognerà trattare con la viola, mentre i Blancos sembrano disposti a lascia partire lo spagnolo in prestito secco; per Nastasic, invece, si può mettere in piedi una cessione a titolo temporaneo, magari con l’inserimento del diritto di riscatto. Ma occhio al nome a sorpresa, un Mister X che non è ancora balzato alle cronache di questo mercato.