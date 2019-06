Mercato Milan, sono ore di attesa: i rossoneri aspettano il sì di Kabak e di Veretout

Sono ore di attesa a Casa Milan dove i dirigenti rossoneri stanno aspettando due risposte, cioè quella di Ozan Kabak e quella di Jordan Veretout. Il primo è in uscita dallo Stoccarda dopo la retrocessione nella seconda serie tedesca, mentre il secondo lascerà certamente la Fiorentina in questa finestra di mercato estivo. Come riporta corriere.it, entrambi si sono presi qualche ore per riflettere e a breve diranno sì o no alla proposta milanista.

ORE DI RIFLESSIONE - Per quanto riguarda Kabak, che ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro, il difensore centrale turco si è preso 24 ore di tempo per prendere una decisione. Su di lui non c'è solo il Milan, ma anche il Bayern Monaco che negli ultimi giorni ha aumentato il pressing sul giocatore dello Stoccarda. La squadra bavarese gli permetterebbe di lottare per la Bundesliga e di giocare la Champions League, ma sicuramente troverebbe meno spazio rispetto al Milan dove sarebbe molto probabilmente un titolare.

TESTA A TESTA - Anche Veretout si è preso qualche ora di riflessione: ormai sembra essere un testa a testa tra Milan e Roma, con i due club che hanno presentato al francese due proposte economicamente molto simili. Ieri, il suo agente Giuffredi ha avuto un lungo colloquio con i giallorossi dopo quelli delle scorse settimane con i dirigenti rossoneri. A breve, si conoscerà la sua decisione, così come quella di Kabak: il Milan potrebbe così chiudere due colpi di mercato in poche ore.