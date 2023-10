Milan, 5 giocatori in scadenza a giugno. Due destini segnati, gli altri in bilico

Il periodo della sosta per gli impegni delle nazionali serve anche per fare delle previsioni, a bocce ferme, su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Dando un'occhiata alla rosa del Milan, si nota che sono cinque i giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2024: si tratta di Olivier Giroud, Simon Kjaer, Mattia Caldara, Antonio Mirante e Luka Jovic.

Entrambi sono tra i leader dello spogliatoio rossonero, anche se il francese è un titolare fisso e il danese, di fatto, una riserva dei due centrali titolari. E per entrambi le porte di un rinnovo sono sempre aperte: Giroud ne ha parlato anche recentemente, precisando che ora la sua concentrazione è sul campo, ma che non è da escludere, se il fisico dovesse continuare a sorreggerlo, un eventuale prolungamento con il Milan, mentre per Kjaer, molto più abituato del collega con la 9 agli acciacchi fisici, andranno fatte valutazioni un po' più attente verso fine stagione. In entrambi i ruoli, comunque, il Milan ha intenzione di acquistare dei nuovi calciatori e il tutto è in evoluzione.Chi saluterà certamente il mondo Milan è Mattia Caldara, praticamente mai utilizzato, per prestiti e problemi fisici gravi, nei suoi 6 anni di contratto in rossonero: al 30 giugno 2024 il suo rapporto scadrà e resterà svincolato. Chi potrebbe appendere i guanti al chioco è Antonio Mirante, classe 1983. Per Luka Jovic il discorso è diverso: se dimostrerà di meritare la conferma con prestazioni e gol, il Milan potrebbe far valere un'opzione facendogli firmare un nuovo contratto, altrimenti anche lui saluterà la truppa.