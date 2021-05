Milan, a Bergamo ci si gioca stagione e futuro: non sono ammessi più passi falsi

Dopo l’amaro, per non dire amarissimo, pareggio di ieri sera contro il Cagliari, il Milan di Stefano Pioli, domenica 23 maggio, andrà a giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League a Bergamo contro l’Atalanta. Al Milan, per non stare a guardare cosa faranno Napoli e Juventus, serve vincere. Dopo aver sprecato il ‘match point’ contro i sardi di Leonardo Semplici, il Diavolo ne ha un altro contro gli uomini di Gian Piero Gasperini, che mercoledì 19 giocheranno anche la finale di Coppa Italia insieme alla Juventus. Il Milan si gioca tutto contro l’Atalanta, stagione, futuro prossimo del club e futuro di alcuni componenti di questo gruppo, sia dei giocatori che l’allenatore. L’importanza della partecipazione in Champions League dopo 7 anni di assenza coinvolge tutti in società, nessuno escluso.

CON LA CHAMPIONS

Partecipare quantomeno ai gironi 2021/2022 della massima competizione europea, garantirebbe al Milan 40 milioni di euro, che sarebbero fondamentali sia per il mercato che viene e sia per dare linfa al progetto iniziato 2 stagioni fa da Elliott. Un traguardo che al Milan manca da troppo tempo, che i tifosi aspettano, e che lasciarsi sfuggire dopo essere stati primi in classifica alla fine del girone d’andata, sarebbe criminale. Con la Champions il Milan guarderebbe con più serenità ai rinnovi di Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu, Franck Kessie, Davide Calabria, Alessio Romagnoli e Simon Kjaer. In più, ad obiettivo raggiunto anche Stefano Pioli rimarrebbe saldo al suo posto alla guida dei rossoneri.

SENZA LA CHAMPIONS

In caso di arrivo al quinto posto, il progetto rossonero subirebbe un’ulteriore frenata. Pioli sarebbe sicuro di rimanere, ma il progetto potrebbe subire rallentamenti. I rinnovi dei giocatori sopra citati, si complicherebbero di molto, e Donnarumma e Calhanoglu potrebbero andare via a zero creando un danno economico e patrimoniale alla società non indifferente. I mancati introiti peserebbero in maniera pesante sul prossimo bilancio della società e il mercato estivo non sarebbe di certo farsonico. Il Milan in ogni caso ha le possibilità di andare a vincere contro l’Atalanta fuori casa, come ha già fatto contro Inter, Napoli, Roma e Juventus. Bisogna crederci, dal primo all’ultimo.