Milan, a centrocampo la coperta è corta: Zeroli e Vos in soccorso di Fonseca. Ma in Champions...

Con l'infortunio di Ismael Bennacer, che dovrebbe restare ai box per tre mesi dopo la lesione muscolare al polpaccio rimediato in nazionale, Paulo Fonseca avrà a disposizione nelle prossime settimane solo quattro centrocampisti, vale a dire Tijjani Reijnders, Youssouf Fofana, Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek. Il Milan non intende andare sul mercato degli svincolati, ma per far fronte all'assenza dell'algerino e alla coperta corta in mezzo al campo verranno aggregati in prima squadra i giovani Kevin Zeroli e Silvano Vos.

VALORIZZARE I GIOVANI - Come annunciato da Zlatan Ibrahimovic durante la presentazione del progetto del Milan Futuro, tra gli obiettivi del club di via Aldo Rossi c'è anche quello di valorizzare i giovani che fanno già parte della società rossonera. E proprio per questo motivo, invece di tornare sul mercato, i dirigenti milanisti hanno deciso di puntare sui due centrocampisti della squadra di Daniele Bonera. L'italiano ha già fatto vedere ottime cose con la Primavera l'anno scorso, soprattutto in Youth League, mentre l'olandese, arrivato questa estate dall'Ajax, ha ben impressionato all'esordio con il Milan Futuro: "Vos l'ho visto solo un tempo ma penso non c'entri niente con la categoria" le parole nel post-partita del tecnico del Carpi.

NO CHAMPIONS - Viste le tante partite che attendono il Diavolo da qui a Natale (20 tra Serie A e Champions League in due mesi e mezzo), è impensabile che a Fonseca possano bastare i quattro centrocampisti in rosa (Loftus, tra l'altro, è stato quasi sempre schierato da trequartista e raramente nella mediana a due) e quindi sia Zeroli che Vos troveranno certamente spazio. Con una differenza importante tra i due: l'italiano potrà infatti essere utilizzato sia in campionato che in Europa, mentre l'olandese solo in Serie A perchè non è stato possibile iscriverlo alla lista UEFA in quanto non rispetta i requisiti per poter essere inserito in Lista B (a differenza di Zeroli, non ha militato per almeno due anni nel club). In Champions, dunque, la coperta in mezzo al campo sarà un po' più corta.