Milan, affonda quasi tutto il centrocampo: l'unico a salvarsi è Tonali

Nella netta sconfitta di ieri del Milan contro il Sassuolo, c’è un reparto che maggiormente ha floppato: il centrocampo. L’analisi parte dalle scelte fatte da Stefano Pioli. Titolari giocano Tiémoué Bakayoko e Ismael Bennacer, in teoria, i due che sulla carta definiamo alternative a quelli che sono i titolari del momento, ossia Franck Kessie e Sandro Tonali. In un’ottica di rotazioni, le scelte fatte dal mister sono comprensibili dato che gli ultimi due avevano giocato dall’inizio la sfida di Champions League di mercoledì contro l’Atletico Madrid. Scelte che però non portano i frutti desiderati, anzi, non portano proprio nulla.

L’UNICO A RESTARE A GALLA È TONALI

Dopo il vantaggio di Alessio Romagnoli che lascia presagire un comodo pomeriggio rossonero, la barca Milan inizia piano piano ad affondare sotto i colpi di un abile, veloce e opportunista Sassuolo. Nel primo tempo Bakayoko e Bennacer fanno talmente male, che Pioli decide di sostituire il francese alla fine del primo tempo, non facendolo rientrare dagli spogliatoi dopo la pausa. Al suo posto dentro Kessie. Anche l’ivoriano è in completa balia delle onde, onde chiamate Davide Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique, ovvero il centrocampo neroverde. A 30 minuti più recupero dalla fine, il tecnico rossonero – fresco di rinnovo fino al 2023 con opzione per un’altra stagione – inserisce Tonali al posto di Bennacer. Il classe 2000 è l’unico che tiene botta in mezzo al campo, ed è l’unico dei centrocampisti rossoneri che ieri si è salvato dai votacci in pagella. In pratica è stato il solo mediano a restare a galla. Gli errori evidenti in impostazione di Bakayoko nel primo tempo e di Kessie nel secondo, hanno condizionato pesantemente il Milan dato che hanno portato a due reti del Sassuolo (di Gianluca Scamacca e di Domenico Berardi). Dopo la seconda sconfitta consecutiva c’è subito da rimboccarsi le maniche e ritrovare la strada giusta. L’occasione del riscatto per il Diavolo arriva già dopodomani, mercoledì 1 dicembre in casa del Genoa.