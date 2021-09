Milan, al rientro calendario di ferro: Lazio, Liverpool e Juventus in una settimana

Al rientro dalla sosta per le Nazionali, il Milan di Stefano Pioli sarà atteso da un calendario durissimo: domenica 12 contro la Lazio, mercoledì 15 contro il Liverpool e domenica 19 contro la Juventus. In una settimana tre sfide di fondamentale importanza contro tre ottime squadre, allenate rispettivamente da grandi allenatori come Maurizio Sarri, Jurgen Klopp e Massimiliano Allegri. In questa settimana si avranno le prime indicazioni sul percorso che il Milan potrà fare in questa stagione 2021/2022, sia per quel che riguarda la Serie A e sia per quel che riguarda la Champions League. L’inizio di stagione dei rossoneri è stato positivo e convincente, con alcuni giocatori che si sono contraddistinti maggiormente rispetto ad altri. Fra tutti troviamo Brahim Diaz, Sandro Tonali e Olivier Giroud. Quest’ultimo però attualmente si trova in isolamento a causa di un tampone che ne ha accertato la positività al Covid-19. Una tegola che non ci voleva, e che costringerà Zlatan Ibrahimovic ad accelerare i tempi del rientro dato che anche Pietro Pellegri è in ritardo di condizione.

GLI OBIETTIVI DEL MILAN

Il Diavolo ormai non è più una sorpresa, e come lasciato trapelare in varie dichiarazioni fatte anche dalla società, l’obiettivo – seppur velato – è puntare a fare meglio dell’anno scorso. Fare meglio dell’anno scorso vuol dire lottare fino alla fine per lo scudetto. Nella passata stagione infatti il Milan ha avuto un calo ed ha iniziato a staccarsi dall’Inter verso la metà di febbraio. E poi c’è la Champions League. I rossoneri vogliono ben figurare in un girone tosto che comprende Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Passare quantomeno il turno è l’obiettivo. Pioli sa di avere in mano un gruppo consolidato, giovane e che sta crescendo giorno dopo giorno. I prossimi impegni sono duri, ma i rossoneri non devono avere paura di affrontali.