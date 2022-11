Milan, alla ripresa riecco Calabria e Saelemaekers: finalmente Pioli ritrova la fascia destra

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella prima parte della stagione, il Milan ha avuto purtroppo diversi infortuni, che si sono concentrati soprattutto in una zona di campo, vale a dire la fascia destra: per diverse settimane, infatti, Stefano Pioli ha dovuto fare a meno di Davide Calabria, Alexis Saelemakers e Alessandro Florenzi. Se il rientro di quest'ultimo è previsto per febbraio, gli altri due rossoneri invece torneranno in campo alla ripresa del campionato dopo la sosta per il Mondiale.

RIENTRI IMPORTANTI - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, si tratta di due rientri importanti che permetteranno al tecnico milanista di riavere innanzitutto il suo terzino destro titolare e una valida alternativa più avanti a Junior Messias. Calabria e Saelemaekers, la cui importanza nel Milan di Pioli viene spesso sottovalutata, saranno due "rinforzi" che l'allenatore del Diavolo potrà tornare a schierare già il 4 gennaio in casa della Salernitana (con loro rientrerà anche Mike Maignan in porta).

STOP EMERGENZA - Con i loro recuperi, Pioli non sarà più in emergenza sulla fascia destra dove ai loro infortuni si sono aggiunti in alcuni partite i fastidi fisici anche di Dest e Messias che hanno costretto il tecnico rossonero ad adattare alcuni giocatori su quella fascia. Con il rientro di Calabria, per esempio, Kalulu potrà tornare a tempo pieno al centro della difesa, mentre con il belga di nuovo a disposizione Pioli potrà alternarlo con il brasiliano, senza dover adattare Diaz o Rebic in quella zona di campo.