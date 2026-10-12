Milan, altra occasione sprecata. Cardinale deluso: sotto accusa prestazione e arbitro

Il Milan si è fatto rimontare ieri dal Sassuolo. Tutta la delusione di Ruben Amorim e di Gerry Cardinale per l'occasione sprecata

Il Milan ha sprecato un'altra occasione ieri sera al Mapei Stadium dove era passato meritatamente in vantaggio con il "solito" Adrien Rabiot, autore già di tre reti in questo campionato, ma poi si è fatto rimontare dal Sassuolo pochi minuti dopo, prendendo un gol da corner assolutamente evitabile. Da lì in poi i rossoneri non hanno più saputo ribaltare nuovamente la partita e così sono tornati a casa con un solo punto in tasca.

MILAN, LA DELUSIONE DI AMORIM PER NON AVER GESTITO IL VANTAGGIO

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Ruben Amorim era piuttosto deluso nel post-partita perchè il suo Milan si è fatto riprendere dopo aver conquistato il vantaggio e non ha avuto la bravura di gestire e chiudere il match: "Una volta in vantaggio avremmo dovuto 'uccidere' la partita. Dobbiamo gestire meglio palla e tempi di gioco, possiamo concedere angolo, ma non quel gol. Vero, a volte perdiamo intensità: essere imbattuto per me non conta nulla, io qui sento di aver perso, di aver buttato via due punti. Però rispetto all’inizio siamo cresciuti, capiamo meglio i momenti delle partita, ci sono più rotazioni: per Ramos e Pulisic invece serve che gli altri facciano movimenti opposti ai loro, attaccando la profondità".

MILAN, CARDINALE INSODDISFATTO: SOTTO ACCUSA PRESTAZIONE E ARBITRAGGIO

Anche Gerry Cardinale, presente pure ieri sugli spalti, non era soddisfatto al triplice fischio finale e ha lasciato il Mapei Stadium piuttosto deluso: dopo il Lecce, il patron milanista aveva parlato di miglior prestazione sotto la sua gestione, mentre ieri è stato di nuovo qualcosa di incompiuto. Nessun alibi, ma sotto accusa è finito anche l'arbitraggio di Fourneau, con il numero uno di RedBird che ha giudicato da sanzione il fallo di Laurienté su Gila, con l’attaccante del Sassuolo nemmeno ammonito. Nel mirino poi anche altri episodi discutibili. Cardinale tornerà ora negli Stati Uniti, ma è atteso nuovamente in Italia domenica prossima quando sarà a San Siro per la partita casalinga del Diavolo contro l'Atalanta.