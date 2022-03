Milan, aprile di fuoco per Pioli e i suoi. Intanto si lavora per il mercato estivo...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora qualche giorno a ritmi blandi e/o di riposo e poi per il Milan di Stefano Pioli sarà tempo di tornare a fare sul serio. Lunedì prossimo, alle ore 20.45, ci sarà la sfida contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, a cui mandiamo un grande in bocca al lupo per le nuove cure che lo aspettano in ospedale. I rossoneri sono attesi da un mese di aprile di fuoco dove si giocheranno il campionato e la Coppa Italia. Si parte come detto dai rossoblù, per poi proseguire con Torino e Genoa prima del ritorno contro l’Inter in coppa. Il mese poi proseguirà con la trasferta di Roma contro la Lazio. Da capire invece se la sfida con la Fiorentina verrà giocata l’ultimo giorno di aprile – ossia sabato 30 – oppure domenica 1 maggio. Fatto sta che anche la sfida con i viola risulta essere complicata e impegnativa. Mister Pioli, in attesa del ritorno di tutti i nazionali, sta cercando di mantenere buona la condizione fisica e domani pomeriggio riprenderà gli allenamenti a Milanello. Un mese di aprile che può regalare gioie ed energie positive al Diavolo, in vista degli ultimi incontri della stagione previsti a maggio.

IN ESTATE ARRIVERANNO RINFORZI

Dopo aver scelto di non operare sul mercato nel mese di gennaio, la società guarda con ottimismo all’estate che arriva. Paolo Maldini, Frederic Massara e i loro collaboratori osservano con interesse sia il mercato dei parametri zero che quello delle opportunità. Indipendentemente da come finirà questa stagione, l’obiettivo della società è quello di rafforzare la rosa in vista degli anni futuri, per tornare al più presto competitivi anche in Europa. Quanti acquisti farà il Milan fra giugno e agosto? Di questo ne abbiamo parlato in esclusiva con Peppe Di Stefano la scorsa settimana in una live su Twitch. Il giornalista di Sky ci ha detto: “Il Milan per me prenderà 5 giocatori, 3 o 4 che pagherà, ed 1 o 2 parametri zero perché il club inizia a guardare anche queste soluzioni”.