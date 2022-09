Milan, arriva la Champions: l'obiettivo minimo è passare il girone

MilanNews.it

Domani sera in quel di Salisburgo il Milan di Stefano Pioli giocherà alle ore 21.00 il suo primo match della Champions League 2022/2023. Dopo aver riassaggiato la competizione nella scorsa stagione, quest’anno i ragazzi del tecnico emiliano puntano decisamente alla qualificazione agli ottavi di finale. Inseriti nel gruppo – oltre che con il Salisburgo – anche con la Dinamo Zagabria e con il Chelsea, il Milan ha tutte le carte in regola per fare bene e ottenere il passaggio del turno in questa coppa che manca dalla stagione 2013/2014.

IL DERBY VINTO HA CARICATO L’AMBIENTE

Possiamo affermare che il match contro il Salisburgo allenato dal giovane 34enne Matthias Jaissle, arriva nel momento ideale per i rossoneri. L’ambiente è carico a mille dopo la vittoria per 3-2 nel derby di sabato contro i cugini dell’Inter. La squadra è in forma e si sta preparando al meglio per la trasferta austriaca. Questa mattina a Milanello, nel corso dell’allenamento, Pioli ha catechizzato i suoi giocatori con dei colloqui a coppie per ruolo. Il tutto sia per dare delle indicazioni tattiche specifiche e sia per motivare ancora di più tutti i componenti della rosa.

LA FORMAZIONE: DUE I BALLOTTAGGI. PER IL RESTO GIOCANO I TITOLARI

Gli 11 che Pioli schiererà contro gli austriaci non si discosteranno molto da coloro che hanno iniziato il match contro l’Inter. Sono infatti due i principali dubbi di formazione che il mister deve sciogliere: Charles De Ketelaere o Brahim Diaz sulla trequarti e Junior Messias o Alexis Saelemaekers sulla fascia destra. Per il resto giocano i così detti titolari. I 3 punti per iniziare bene il girone sarebbero cosa gradita da tutto l’ambiente, e soprattutto anche dai tifosi, che riempiranno in pieno il settore ospiti della Red Bull Arena.