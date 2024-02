Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: Adli e Thiaw titolari, Reijnders in panchina. De Ketelaere dal 1'

Il Milan alle 20.45 sarà in campo allo stadio San Siro contro l'Atalanta. La sfida è valevole per la ventiseiesima giornata di campionato e la squadra di Pioli vuole vincere dopo due gare perse in rapida successione con Monza e Rennes, anche per tenere lì la Juventus che dopo la vittoria di oggi contro il Frosinone è scappata a +5 punti in classifica. L'ostacolo però è l'Atalanta di Gasperini e dell'ex rossonero De Ketelaere che, in questa stagione, ha battuto il Milan già in due occasioni tra campionato e Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali per la sfida:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp.: Sportiello, Mirante, Kjaer, Kalulu, Calabria, Jimenez, Terracciano, Musah, Reijnders, Okafor, Chukwueze.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini. A disp.: Musso, Rossi, Bakker, Toloi, Hien, Palomino, Hateboer, Zappacosta, Adopo, Pasalic, Lookman, Scamacca, Tourè.