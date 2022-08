Milan, attesa per vedere De Ketelaere titolare: avrà la sua occasione sabato contro il Bologna

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

I due spezzoni di partita giocati da Charles De Ketelaere nelle prime due uscite ufficiali contro Udinese e Atalanta, hanno lasciato ai tifosi del Milan e agli addetti ai lavori, delle buone sensazioni sul talento che il belga ha in dote. Dopo la lunga trattativa fra la dirigenza rossonera e il Bruges, suo vecchio club, il giocatore è sbarcato a Milano carico di pressioni. Dopo un primo periodo di adattamento, adesso c’è attesa per vederlo giocare titolare.

VERSO IL BOLOGNA

Sabato sera alle 20.45 il Milan di Stefano Pioli riceverà a San Siro il Bologna del suo ex tecnico nella stagione 2015/2016, Sinisa Mihajlovic. Questo match potrebbe essere l’occasione giusta per lanciare nella mischia dal primo minuto De Ketelaere. Dopo il giorno di riposo previsto per la giornata odierna, il programma dei rossoneri proseguirà domani con un allenamento mattutino. Mister Pioli inizierà a valutare la condizione dei suoi ragazzi, con particolare attenzione al belga classe 2001. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, De Ketelaere va verso la sua prima titolarità da quando veste la maglia del Diavolo. Dopo il pareggio esterno contro l’Atalanta, Pioli e suoi non vogliono fallire l’appuntamento contro i felsinei. Per fare ciò il tecnico emiliano – con tutta probabilità – farà dei cambi rispetto agli 11 iniziali visti contro gli uomini di Gian Piero Gasperini. Il cambio più accreditato al momento è quello che riguarda Brahim Diaz e De Ketelare appunto. Gli sprazzi di qualità che l’ex Bruges ha fatto intravedere fanno gola ai tifosi del Milan, pronti a osannare il loro nuovo beniamino a partire proprio da sabato. Il modulo che Pioli utilizzerà contro il Bologna sarà quasi certamente il consueto 4-2-3-1. Altro possibile cambio in vista è quello della prima punta. La sensazione è che Olivier Giroud si riprenderà il posto da titolare, con Divock Origi e Ante Rebic pronti a subentrare. Sulla destra c’è il solito duello serrato fra Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Gli altri ruoli sono consolidati con Ismael Bennacer e Sandro Tonali pronti agli straordinari in attesa di rinforzi dal mercato.