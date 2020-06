Milan, avanti con Rebic: nuovo tentativo da "falso nove", il croato là davanti per dimenticare Torino

Diciassette minuti da cancellare. Tanti ne ha giocati - cronometro alla mano - Ante Rebic all’Allazianz Stadium di Torino nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juve. Una serata storta, a conti fatti mai iniziata, dal momento che il croato, fino al momento dell’espulsione, aveva toccato giusto qualche pallone sporco. Pioli, dunque, non ha avuto modo di testare sul campo l’affidabilità dell’ex Eintracht nel ruolo di prima punta (o falso nove), ma ci riproverà.

NUOVO TENTATIVO - Le indiscrezioni provenienti da Milanello, infatti, danno Rebic in vantaggio sul collega Rafael Leao, anche lui deludente nello spezzone di gara disputato con la Juventus. Sarà nuovamente il croato, quindi, a guidare l’attacco rossonero in quel di Lecce, prima tappa in campionato dopo la pandemia. A sostegno di Ante, in una trequarti tutta qualità, ci saranno Samu Castillejo (a destra), Calhanoglu (sul versante opposto) e probabilmente Bonaventura, che si giocherà una maglia con Paquetà (Jack è in pole).

CONFERMA - Riflettori puntati su Rebic, bomber della squadra chiamato a cancellare la sciocchezza di Torino. Pioli si aspetta molto da lui, così come i dirigenti, che stanno già trattando il suo riscatto con i colleghi di Francoforte. Perché Ante ha dimostrato di poterci stare in un gruppo come quello rossonero, e lo stesso Rangnick sembra aver già dato il suo ok alla permanenza del classe ’93.