Milan, avanti su Torreira: no dell’Arsenal al prestito, l’agente del giocatore media tra i due club

Non sarà un’operazione semplice, ma il Milan ci proverà. Anzi, ci sta già provando. Perché Marco Giampaolo ha chiesto esplicitamente il suo acquisto e spera che il giocatore possa raggiungerlo anche a Milano dopo l’ottima esperienza vissuta a Genova. Lucas Torreira è il nome che maggiormente stuzzica l’interesse dei rossoneri, ma trattare con l’Arsenal sarà un’impresa tutt’altro che semplice.

VOGLIA DI ITALIA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, la strada per arrivare al playmaker uruguaiano è una lunga salita. Le dichiarazioni rilasciate dall’ex Samp dal ritiro della sua Nazionale non preoccupano. Dal Sudamerica, infatti, Torreira ha confessato al suo manager il desiderio di tornare in Italia e riconciliarsi con Giampaolo. La partita, dunque, si gioca tra Londra e Milano. E il risultato è a dir poco imprevedibile.

TRATTATIVA POSSIBILE - L’agente del centrocampista tiene i contatti con i club e ha ben chiara la volontà del Milan di trattare e quella dell’Arsenal di aprire solo a determinate condizioni. Che tradotto vuol dire: niente prestiti, diritti e obblighi, ma tutto e subito. I Gunners non hanno fissato un prezzo ma nemmeno ritengono Torreira incedibile: per questo un contatto tra le società è immaginabile a breve.