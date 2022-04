Milan, Bennacer sta meglio e prova il recupero per domenica. Bakayoko è ormai fuori dal progetto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Aspettando la cessione societaria a Investcorp, il Milan prova a concentrarsi esclusivamente sulle ultime 4 partite di campionato. L’inaspettata sconfitta dell’Inter in quel di Bologna ha riconsegnato a Stefano Pioli e a ai suoi uomini la possibilità di dipendere tutto da loro stessi. Se i rossoneri faranno 10 punti su 12 da qui alla fine, saranno sicuramente campioni d’Italia senza dover guardare i risultati dei cugini nerazzurri. Pioli e la società stanno facendo scudo intorno alla squadra, per cercare di evitare il più possibile le distrazioni che possono provenire dall’esterno. Nel frattempo il lavoro a Milanello continua, e il tecnico emiliano sta preparando l’insidiosa partita contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La speranza di Pioli e del suo staff è quella di recuperare Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino questa mattina ha svolto un lavoro personalizzato sul campo con il pallone, sta meglio rispetto ai giorni scorsi e proverà a essere a disposizione per domenica. Le giornate di domani e di sabato saranno decisive per il recupero completo. In ogni caso il giocatore sta migliorando.

CON BAKAYOKO FUORI DAL PROGETTO DIVENTA FONDAMENTALE BENNACER

L’avere a disposizione Bennacer, per il Milan, può fare tutta la differenza del mondo. In questo momento il classe 1997 è il titolare della mediana del Diavolo, insieme a Sandro Tonali. Averlo in campo permetterebbe ai rossoneri di schierare Franck Kessie sulla trequarti e di avere a disposizione Brahim Diaz da utilizzare a gara in corso. Il tutto perché ormai Tiemoué Bakayoko è completamente fuori dal progetto del Milan. Come anticipato dalla nostra redazione, gli agenti del francese ieri erano a Milano. Sono state fatte delle valutazioni circa il futuro del centrocampista. Bakayoko infatti non scende in campo in una partita ufficiale con la maglia del Milan dal 17 gennaio (sconfitta 1-2 contro lo Spezia). Il giocatore è arrivato la scorsa estate in prestito biennale (fino al 30 giugno 2023), ma visto il poco impiego potrebbe anticipare il suo ritorno al Chelsea al termine di questa stagione. Per questo motivo il pieno recupero di Bennacer diventa ancora più importante. Pioli vuole avere ampie scelte per non rischiare di ritrovarsi senza cambi. Nel frattempo oggi la dirigenza rossonera al completo è presente a Milanello. Bisogna essere compatti per raggiungere un obiettivo così importante dato che mancano ormai solo 4 sfide.