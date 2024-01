Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: esordio per Jimenez. Chance per Romero e Chaka

Il Milan debutterà questa sera in Coppa Italia. A San Siro, ore 21, sarà sfida al Cagliari di Ranieri, valida per l'ottavo di Coppa Italia. Le motivazioni per fare bene, nonostante la gara arrivi tra due impegni di campionato e a inizio dell'anno nuovo, sono tante. Con l'Europa League, la Coppa Italia è una competizione che, sulla carta, il Milan deve ambire a vincere, specialmente dopo l'eliminazione dell'Inter.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari:

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simić, Hernández, Jiménez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traorè; Jović. A disp.: Maignan, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Nsiala; Loftus-Cheek, Pulisic, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunović; Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa; Sulemana, Viola; Oristanio, Pereiro. All.: Ranieri.

Arbitro: Prontera di Bologna.