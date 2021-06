Milan, Calabria e Theo Hernandez certezze: si cercano i sostituti

In vista della prossima stagione, fra le certezze del Milan ci sono Davide Calabria e Theo Hernandez. La coppia di terzini titolari, salvo infortuni, saranno loro due, che in questa stagione hanno fatto bene. Fra i due, nell’annata appena conclusa, hanno messo a segno complessivamente – fra tutte le competizioni – 10 gol e fornito 10 assist ai compagni. Calabria ha segnato 2 gol e 2 assist, mentre Hernandez ha fatto 8 gol e 8 assist. Un cospicuo bottino che ha aiutato il Milan di Stefano Pioli a raggiungere l’obiettivo stagionale della qualificazione in Champions League.

CHI POTREBBERO ESSERE LE LORO RISERVE?

Detto che Calabria e Theo saranno i titolari nella prossima stagione, resta da stabilire chi saranno le loro riserve. Diverse sono le trattative di mercato che Paolo Maldini sta portando avanti insieme ai suoi collaboratori e agli scout della società rossonera. Le più importanti sono sicuramente quelle che porterebbero ad Alvaro Odriozola (per il ruolo di terzino destro), classe 1995 del Real Madrid, e Junior Firpo (per il ruolo di terzino sinistro), classe 1996 del Barcellona. Il Milan è interessato ad entrambi i giocatori, giovani e di prospettiva, ad una condizione però, che arrivino in prestito. Il rientrante Diego Laxalt lascerà sicuramente il Diavolo per andare a giocare nella Dinamo Mosca (ad inizio settimana prossima le visite mediche), così come l’altro rientrante, Andrea Conti. Per l’ex Atalanta la dirigenza rossonera ha iniziato a lavorare per trovare una soluzione. Qualora non si presentassero squadre interessate all’acquisto del giocatore, ecco che l’ipotesi di una rescissione consensuale non sarebbe da scartare.

E DALOT?

L’altro nome che ruota intorno ai terzini del Milan è quello di Diogo Dalot. Nelle ultime ore la pista che porta al rinnovo del prestito del portoghese, si è complica, in quanto il Manchester United vorrebbe monetizzare con il riscatto, e non abbassa le pretese di 20 milioni di euro. Maldini, per non lasciare nulla al caso, continuerà a provarci.