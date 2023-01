Milan, Champions a rischio. Serve una sveglia per orgoglio, prestigio e proventi

MilanNews.it

Il Milan è in crisi, ormai da alcune partite. La sconfitta interna subita a San Siro contro il Sassuolo, la terza consecutiva dopo Lazio e Inter in Supercoppa, ha certificato lo stato di emergenza in casa rossonera.

La Champions League per l'orgoglio...e non solo

Nelle ultime quattro partite di Serie A il gruppo rossonero ha raccolto la miseria di due punti, perdendo non solo la corsa Scudetto con il Napoli ma mettendosi anche in difficoltà per quel che riguarda la qualificazione alla prossima Champions League. Il mancato accesso alla massima competizione europea sarebbe un danno d’immagine gravissimo per il Milan, un passo falso che una squadra campione d’Italia in carica non può concedersi. La conseguente lesione/delusione però riguarderebbe non solo il progetto sportivo, dato che ne risentirebbero anche i proventi: i milioni di euro che potrebbero entrare nelle casse rossonere si polverizzerebbero in caso di assenza nei primi quattro posti. Il Milan, adesso, con trentotto punti è in una posizione rischiosa.

L'unico obiettivo

L’Inter ha già effettuato il sorpasso portandosi quota 40 punti mentre l’Atalanta ha già pareggiato i conti raggiungendo la stessa quota dei rossoneri. Senza dimenticare che le romane, da dietro, continuano a spingere non poco. L’obiettivo è quindi quello di trarre il massimo degli insegnamenti dal disastroso mese di gennaio che si è concluso nel peggiore dei modi. Il Milan dovrà ritrovare la propria identità e il proprio gioco già nel prossimo derby in programma contro l’Inter, una sfida che varrà tanto sia per l’orgoglio sia per la classifica. Un nuovo scivolone comprometterebbe sul serio la corsa alla Champions League, ormai rimasta come unica speranza in una stagione che si è rigirata completamente su sé stessa in poco più di venti giorni. La voglia di rimettere insieme i pezzi adesso è troppa per il Milan, chiamato ad una sterzata definitiva in campionato per non restare con tanti progetti sfumati e scomodi rimpianti.