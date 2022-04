Milan che fa bene non si cambia. La cessione non stravolgerebbe le attuali strategie

MilanNews.it

La trattativa tra Investcorp e Elliott per l'acquisizione dell'AC Milan è molto concreta: l'offerta si aggira su circa 1,1 miliardi di dollari ed è attualmente in atto la due diligence tra le parti; se tutto sarà in linea con le aspettative, il closing arriverà a breve a cavallo del termine della stagione.

Continuità

Ciò a cui tengono di più i tifosi rossoneri è la strategia che, in caso di acquisizione, verrebbe attuata dal fondo del Barhein. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore dalla redazione di MilanNews.it, i nuovi eventuali proprietari arabi non cambierebbero l'attuale gestione, ma proseguirebbero sulla linea della continuità ciò che Elliott ha fatto fino ad ora; d'altronde, tale condotta sportiva e finanziaria ha portato il Milan a risultati finanziari e sportivi tali da renderlo attraente come modello di sostenibilità.

Capitolo calciomercato

In questo senso, è più facile pensare che anche con Investcorp a capo del Milan le figure dirigenziali (in primis Maldini e Massara) rimarebbero al loro posto, con l'obiettivo di proseguire l'attuale ottimo progetto sportivo con un calciomercato che non comprenda follie, ma solide intuizioni e realtà. Certamente, è presto per fare tali discorsi con precisione definitiva, ma la linea tracciata è chiara: Milan che fa bene - e che eventualmente vince - non si cambia.