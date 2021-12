Milan, chi dietro a Ibra contro il Napoli? Quattro giocatori per tre posti

L'emergenza infortuni nel reparto offensivo del Milan continua. Per il match di domenica contro il Napoli, l'unico che potrebbe recuperare è Olivier Giroud, mentre non ci saranno Ante Rebic, Pietro Pellegri e nemmeno Rafael Leao. Ovviamente il francese non potrà essere al top della forma e quindi il centravanti titolare sarà ancora una volta Zlatan Ibrahimovic. Ma chi agirà alle sue spalle come trequartisti?

LA SCELTA DI PIOLI - Sono in quattro a giocarsi i tre posti a disposizione, vale a dire Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz, Rade Krunic e Junior Messias. Stefano Pioli sta riflettendo con attenzione prima di fare la sua scelta, che avverrà come sempre tenendo conto sia dell'avversario che dello stato di forma dei singoli calciatori. Chi sembra un po' in difficoltà a livello fisico in questo momento è certamente Diaz, che potrebbe per questo partire inizialmente dalla panchina: in questo caso, a fare il trequartista sarebbe Krunic, con Messias a destra e Saelemaekers che verrebbe dirottato a sinistra.

DIAZ SÌ O NO? - Ma la qualità dello spagnolo potrebbe essere molto utile al Diavolo e per questo il tecnico milanista potrebbe dargli un'altra chance dal primo minuto. A quel punto potrebbe essere uno tra Krunic e Messias a restare fuori: senza il bosniaco, il trio sarebbe quello composto da Messias-Diaz-Saelemakers, mentre se fosse il brasiliano a partire dalla panchina spazio a Saelemaekers a destra, a Diaz in mezzo e a Krunic a sinistra. Gli allenamenti di domani e sabato a Milanello, nei quali Pioli farà le prove tattiche in vista del match contro il Napoli, daranno certamente qualche indicazione in più.