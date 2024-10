Milan-Club Brugge, le ufficiali: Leao titolare con Theo. Panchina per Camarda e Zeroli

Il Milan è pronto a scendere in campo contro il Club Brugge, in occasione del terzo turno del girone unico di Champions League. Il calcio di inizio è fissato alle 18.45 e il teatro della sfida sarà lo stadio San Siro. I rossoneri vanno a caccia dei primi punti nella campagna europea di quest'anno, dopo aver ottenuto due sconfitte nelle prime due uscite. Di seguito le formazioni ufficiali, con nessuna sorpresa per il Milan dal momento che Fonseca aveva anticipato le sue scelte ieri in conferenza stampa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo (C); Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Musah, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Camarda. All. Fonseca

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet, Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken (C); Talbi, Jutglà, Tzolis. A disp.: Jackers, Romero, Skov Olsen, Vetlesen, Vermant, Skoras, Nielsen, Spileers, Sabbe. All. Hayen