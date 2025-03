Milan-Como, proseguirà la contestazione della tifoseria: ecco come

Non sarà la vittoria di Lecce a far cambiare idea alla tifoseria organizzata rossonera, che anche domani sera - come appreso da MilanNews.it - in occasione di Milan-Como proseguirà nella sua contestazione nei confronti della proprietà e della società. Come accaduto per Milan-Lazio e per Lecce-Milan, la parte centrale della Curva Sud e del primo anello blu rimarranno vuoti per i primi 15 minuti di partita, al termine dei quali i settori si popoleranno e inizierà anche la fase canora.

Milan-Como: prosegue la contestazione

Già a Bologna era comparso uno striscione emblematico dal messaggio eloquente: “Solo per la maglia”, esposto anche a San Siro due settimane fa e nel settore ospiti del “Via del Mare” di Lecce nell’ultimo turno di campionato. Il malcontento per l’andamento della stagione è ormai galoppante e questa forma civile di protesta, che comunque ha un grosso impatto visivo, è un messaggio chiaro di come serviranno scelte forti e importanti, in vista della prossima stagione, per poter cercare di riconquistare la fiducia dei tifosi.

Contestazione Milan: focus anche per i giocatori

Oltre alla società, nel mirino della contestazione ci sono anche i giocatori, già fischiati sonoramente contro Torino, Bologna e Lazio. La vittoria in rimonta di una settimana fa contro il Lecce, come detto in apertura, non ha cambiato nulla poiché servirà che anche loro mettano in campo convinzione, voglia di vincere e che diano continuità di risultati per chiudere al meglio un’annata decisamente negativa fino ad ora dove, anche loro, sono tra i responsabili dell’attuale posizione di classifica del Milan. Vincere contro il Como sarà, dunque, fondamentale.