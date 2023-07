Milan, con Musah siamo a 8 nuovi acquisti: 110 milioni investiti per i cartellini, con i bonus salgono a 130

Il 12 luglio il presidente Paolo Scaroni diceva, ovviamente con un tono leggero e scherzoso: "Il nostro Giorgio Furlani fa un acquisto alla settimana, non penserete mica che continuiamo così fino al 31 agosto? Mancano 10 settimane, non è possibile (ride, ndr)”. Tra una battuta e una risata il ritmo è stato perfino più alto, perché in un arco temporale di circa un mese il Milan ha messo a segno ufficialmente sette acquisti, con Yunus Musah del Valencia pronto a diventare l'ottavo.

Una campagna di rafforzamento dal ritmo serrato e quasi sorprendente, che ha preso velocità dopo la cessione di Sandro Tonali per circa 80 milioni di euro (bonus compresi) al Newcastle: da lì in poi Moncada e Furlani non si sono mai fermati e hanno lavorato alacremente per regalare a Pioli una rosa quanto più competitiva e conforme alle richieste del tecnico parmense. La base da cui partire era sicuramente solida, ma le necessità tecniche e numeriche erano altrettanto numerose. Inutile negare che un mercato così scoppiettante possa aver messo di buonumore il tifoso rossonero, ma è anche giusto ricordare, senza maniavantismo o pessimismo, che ad avere l'ultima parola è sempre e solo il campo: da lì non si scappa.

Si può invece andare ad analizzare quello che è stato l'esborso economico del club per i cartellini: Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Okafor, Chukwueze e a breve Musah, a cui si uniscono i parametri zero Sportiello e Romero, portano il Milan ad aver investito 110 milioni di euro per i cartellini (130 se i bonus dovessero attivarsi). Da qui in avanti le cifre che verranno elencate saranno da interpretare come linea guida e non come numero esatto al centesimo, in quanto il reale costo dei calciatori verrà svelato solamente dopo la pubblicazione del bilancio per la stagione sportiva 2023/24.

Per quanto riguarda il tema stipendi invece non si avrà mai una controprova ufficiale, in quanto il compenso dei calciatori non viene elencato singolarmente nei bilanci. Quindi per questa voce quindi bisognerà far affidamento a vari rumors e notizie, ma senza avere mai la possibilità di arrivare ad un documento ufficiale che ne attesti la veridicità assoluta.

Si può anche sottolineare come il Milan preferisca investire all'estero, senza sottostare alle regole di un mercato italiano (legittimo, per carità) che si basa su un sistema "clientelare" in cui i rapporti tra dirigenti contano più di ogni altra cosa. Niente valute o formule particolari, quando i rossoneri decidono di acquistare, senza partecipare ad aste, lo fanno sempre a titolo definitivo e senza richieste bizzarre per la rateizzazione dei pagamenti.

Andiamo a vedere nel dettaglio i costi di tutti gli acquisti effettuati finora e che impatto hanno annualmente a bilancio.

MARCO SPORTIELLO

Firma fino al 30 giugno 2027

Costo cartellino: 0 (da verificare costi accessori dopo la pubblicazione bilancio)

Stipendio netto: 500 mila€

Costo annuo a bilancio: circa 900 mila€

LUKA ROMERO

Firma fino al 30 giugno 2027

Costo cartellino: 0 (da verificare costi accessori dopo la pubblicazione del bilancio)

Stipendio netto: 500 mila€

Costo annuo a bilancio: circa 900 mila€

RUBEN LOFTUS-CHEEK

Firma fino al 30 giugno 2027

Costo cartellino: 16 mln€ + 4 di bonus

Stipendio netto: 3,5 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 8,55 mln€

CHRISTIAN PULISIC

Firma fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione a favore del Milan per il prolungamento fino al 30 giugno 2028

Costo cartellino: 20 mln€ + 3 di bonus

Stipendio netto: 4 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 10,2 mln€

TIJJANI REIJNDERS

Firma fino al 30 giugno 2028

Costo cartellino: 20 mln€ + 5 di bonus

Stipendio netto: 1.8 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 6,34 mln€

NOAH OKAFOR

Firma fino al 30 giugno 2028

Costo del cartellino: 14 mln€

Stipendo netto: 2 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 5,4 mln€

SAMUEL CHUKWUEZE

Firma fino al 30 giugno 2028

Costo del cartellino: 20 mln€ + 8 di bonus

Stipendi netto: 4 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 9,2 mln€

In attesa di ufficialità

YUNUS MUSAH

Firmerà fino al 30 giugno 2028

Costo del cartellino: 20 mln€

Stipendio netto: circa 2 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 6,6 mln€

Spesa totale cartellini: 110 mln€ (130 circa con tutti i bonus).