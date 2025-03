Milan, contro il Como con il doppio mediano? E Leao tornerà titolare

Dopo un'intensa settimana di lavoro, il Milan di Sergio Conceiçao è pronto per affrontare domani sera alle 18 a San Siro il Como nella sfida valida per la 29^ giornata di Serie A. Per i rossoneri sarebbe fondamentale vincere questa partita non solo per i tre punti in palio che sarebbero molto importanti per la classifica, ma anche per andare alla sosta per le nazionali con uno spirito diverso e con maggiore serenità.

FOFANA+BONDO - In vista della partita casalinga contro il Como, che in stagione ha fatto ottime partite contro le big, Conceiçao sta valutando di mettere in campo una formazione più equilibrata e compatta in mezzo al campo: per questo motivo, l'idea è di schierare dal primo minuto il doppio mediano, vale a dire Youssouf Fofana e Warren Bondo. Quest'ultimo ha ben impressionato una settimana fa a Lecce e per questo si candida per giocare da titolare anche contro il Como.

RIECCO LEAO DAL 1' - Con il doppio mediano, Tijjani Rejnders verrebbe avanzato nel ruolo di trequartista dove avrebbe meno compiti di copertura e potrebbe pensare di più alla fase offensiva. In attacco ci sarà poi con ogni probabilità il ritorno dal primo minuto a sinistra di Rafael Leao, determinante sabato scorso dalla panchina contro i pugliesi. La gara di andata contro i comaschi, tra l'altro, fu decisa proprio da una rete del portoghese che spera di ripetersi anche domani sera a San Siro.