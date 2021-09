Milan, contro la Lazio è già sfida al vertice: Ibra pronto al debutto stagionale

Domenica 12 settembre alle ore 18.00 il Milan giocherà il primo match stagionale d’alta classifica. L’avversario sarà la Lazio allenata da Maurizio Sarri, quel Sarri che più volte in passato è stato accostato alla panchina rossonera, senza però mai arrivare. Entrambe le formazioni hanno vinto le prime due partite di questa Serie A 2021/2022: il Milan contro Sampdoria e Cagliari il Milan, la Lazio contro Empoli e Spezia. Nonostante sarà solo la terza partita di campionato, si può definire già un big match. Al termine di questa partita si capirà per entrambe le squadre se possono lottare per qualcosa che, al momento, è difficilmente raggiungibile dato che ci sono formazioni più attrezzate.

IBRAHIMOVIC PRONTO AL RIENTRO

In questi giorni dove molti giocatori del Milan sono in giro con le proprie Nazionali, Stefano Pioli si è concentrato sul migliorare la condizione fisica di chi è rimasto a Milanello: fra gli altri Brahim Diaz, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è ormai pronto al rientro e visto che Olivier Giroud è alle prese con il Covid, toccherà a lui comandare il reparto offensivo del Diavolo (da capire se dall'inizio o a partita in corso). Ibra, che non gioca dal 9 maggio contro la Juventus, è pronto al debutto in stagione e come sempre metterà a disposizione della squadra la sua esperienza e il suo immenso carisma. Dietro di lui ci sarà Brahim Diaz, che ha ormai preso il posto da titolare sulla trequarti. A loro due il compito di scardinare la difesa biancoceleste, in una partita che potrebbe lanciare il Milan a quota 9 punti.