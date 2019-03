Milan, cresce il pressing su Saint-Maximin: il francese in pole, ma non è l’unico esterno nel mirino

Gattuso e la squadra pensano solo al derby, Leonardo e Maldini anche al mercato. Perché la programmazione è tutto, così come la strategia. I vertici rossoneri stanno sondando diversi profili. Uno su tutti: quello del francese Allan Saint-Maximin. Nell’ultimo weekend, uno scout del Milan è stato segnalato in tribuna al Velodrome di Marsiglia in occasione della sfida tra l’OM e il Nizza.

CARATTERE - Come riporta il quotidiano Tuttosport, il report sul giocatore (per l’occasione schierato da Vieira come seconda punta) verrà ultimato nei suoi dettagli in questi giorni e poi sottoposto a Leonardo e Maldini, i quali avevano provato a prendere Saint-Maximin già nel corso del mercato di gennaio. Il classe ’97 ha stoffa da vendere, ma anche un carattere un po’ da registrare. Questo, forse, è l’unico aspetto che non convince il Milan.

COSTO - Molto, comunque, dipenderà anche dalla valutazione del cartellino, con il Nizza non dovrebbe andare oltre i 30-35 milioni di euro. Con ogni probabilità, i rossoneri continueranno a monitorare il ragazzo fino al termine della stagione. Tuttavia, Saint-Maximin non è l’unico esterno nel mirino di Leonardo, che sta guardando con un certo interesse anche a Deulofeu.