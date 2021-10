Milan, cuore e grinta Calabria: il capitano del futuro è un cardine della squadra

Davide Calabria, dopo l’addio di Gianluigi Donnarumma, è ufficialmente il vice capitano del Milan, alle spalle di Alessio Romagnoli. In poco più di un anno, Calabria ha scalato le gerarchie nel ruolo di terzino destro imponendosi stabilmente fra i titolari, e dall’essere sul mercato è passato a giocare la Champions League. La sua crescita è senza ombra di dubbio spaventosa, tant’è che il terzino classe 1996 ha debuttato anche con la Nazionale maggiore allenata da Roberto Mancini, sfiorando la convocazione nel vincente europeo che l’Italia ha disputato fra giugno e luglio scorso. Contro l’Atalanta è arrivato il primo gol stagionale, un gol importante in un match che è a tutti gli effetti uno scontro diretto contro un’ottima squadra come quella bergamasca.

CAPITAN FUTURO?

Calabria a luglio ha deciso di rinnovare il contratto che lega al Milan fino al 2025, e per questo motivo può essere considerato il capitano del futuro. Il classe 1996, con tutta probabilità, qualora Alessio Romagnoli non rimanesse in rossonero, sarà il nuovo capitano della squadra. A suon di ottime prestazioni, il giocatore si è conquistato anche l’affetto e la fiducia dei tifosi, oltre che quella di mister Stefano Pioli e della dirigenza. Giunto ormai all’ottava stagione in prima squadra con il Diavolo, Calabria ha disputato per ora 158 partite (di cui 128 in Serie A) realizzando anche 6 reti. Grinta, corsa e anche buona tecnica sono le caratteristiche migliori del terzino di Adro. I margini di miglioramento sia personali che di squadra che ci sono, perciò il futuro non può che essere promettente.