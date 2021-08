Milan, dal mercato qualità e sostanza: Corona è un'opportunità, Bakayoko sempre più vicino

La parola d’ordine è qualità. Ma pure sostanza, che non guasta mai. È un po’ questo il senso dei prossimi due colpi che il Milan intende mettere a segno. Da una parte Jesus Corona, giocatore talentuoso buono per l’attacco (esterno destro e trequarti), dall’altra il sempre affidabile Bakayoko, mastino del centrocampo che a Pioli farebbe davvero comodo. Ma andiamo con ordine.

TUTTO SU CORONA? - Come riporta Tuttosport, Jesus Corona piace tanto alla dirigenza milanista, che ha a disposizione ancora una settimana per mettere a segno quel colpo di qualità che Pioli si aspetta sulla trequarti. Trattare con il Porto, club proprietario del cartellino, non è mai facile, ma il fatto che il giocatore abbia il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe facilitare le cose. Ma serve un’accelerazione importante, anche perché il mercato è ormai alle battute conclusive.

QUASI FATTA - Per quanto riguarda Bakayoko, siamo quasi alla fumata bianca. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Chelsea per definire il trasferimento in prestito del francese, il quale ha già raggiunto l’accordo con il Milan accettando un bel taglio sullo stipendio. C’è ancora qualche dubbio sulla cifra che i Blues vorranno inserire per il riscatto, ma si tratta davvero di dettagli: il ritorno di Bakayoko non è a rischio.