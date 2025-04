Milan, decidi in fretta sul ds! Ogni giorno che passa rischia di essere un giorno perso

vedi letture

Il casting del Milan per trovare il nuovo direttore sportivo prosegue e al momento la decisione non sembra essere imminente. Dopo l'incontro di qualche giorno fa a Roma tra l'ad milanista Giorgio Furlani e Igli Tare, il club di via Aldo Rossi si è preso di nuovo del tempo per riflettere e dunque la scelta slitterà ulteriormente. La sensazione è che il Diavolo stia ancora lavorando sotto traccia per il ds e che il vero obiettivo è un altro, vale a dire Tony D'Amico dell'Atalanta.

TEMPI LUNGHI PER D'AMICO? - Il problema è che l'attuale ds nerazzurro è sotto contratto fino al 2027 e quindi dovrà convincere il club bergamasco a liberarlo. Sicuramente non potrà succedere nulla fino alla fine del campionato (25 maggio) e quindi l'eventuale accordo con il Milan non potrà arrivare prima di giugno, così come ovviamente prima di quel momento D'Amico non potrebbe iniziare a lavorare per il club di via Aldo Rossi. Ma se alla fine l'Atalanta decidesse di non lasciarlo andare via cosa farebbe a quel punto il Diavolo? Oltre ad aver perso tanto tempo, dovrebbe ricominciare il casting perchè intanto anche gli altri candidati potrebbero aver preso altre strade.

MILAN, NON PERDERE TEMPO! - Essendo una scelta che non può essere assolutamente sbagliata, il Milan fa bene a pensarci molto bene, ma il casting va ormai avanti da parecchie settimane e per ora il club è ancora senza direttore sportivo. Il lavoro che attende il Diavolo questa estate è importante dopo questa deludente stagione e quindi serve tempo. Tempo che però i rossoneri stanno perdendo con tutta questa indecisione sul ds. Anche perchè si tratta solo della prima fondamentale decisione che dovrà prendere il Milan: dopo andrà infatti scelto il nuovo allenatore, andranno affrontati temi delicati come il rinnovo di alcuni top player come Maignan e Theo Hernandez e andrà fatto un mercato importante per rinforzare la rosa. Serve decidere quindi in fretta sul direttore sportivo perchè ogni giorno che passa rischia di essere un giorno perso. Con la stagione ormai compromessa, il Diavolo, rispetto alle altre squadre, ha la chance di poter pianificare con largo anticipo la nuova stagione, ma andando avanti così questo vantaggio rischia di svanire.