Milan, domani esami per Krunic. Pioli conta suol recupero di Calabria e Theo. E per Maignan ci sono speranze

Dopo che nelle prime tre giornate di campionato il Milan non aveva dovuto incorrere in nessun tipo di problema fisico - se non per Bennacer lungodegente -, i rossoneri in poco tempo sono stati colpiti da diversi acciacchi e infortuni che metteranno in difficoltà Pioli e che gli consentiranno comunque di testare la profondità della rosa.

Krunic a rischio

L'ultimo infortunato in ordine di tempo è Rade Krunic. Nel corso del secondo tempo della partita di ieri contro il Verona, il centrocampista bosniaco si è fermato e seduto a terra lamentando un dolore muscolare. Le parole di Pioli nel post gara non si può dire che siano state incoraggianti: "Purtroppo credo che abbia un problema muscolare. Ha sentito qualcosa al flessore quindi sicuramente qualcosina c’è stato. L’entità non posso saperla e credo sarà difficile vederlo nelle prossime partite". Dunque lo stesso allenatore rossonero ha escluso Krunic dai disponibili per i prossimi impegni. Bisogna solo capire per quanto tempo. Come annunciato ieri da MilanNews.it (CLICCA QUI), domani mattina Rade effettuerà gli esami clinici e solo allora si potrà valutare l'entità del danno.

Capitano e vice

A meno di 24 ore dal fischio di inizio contro il Verona, invece, erano stati Calabria e Theo a fermarsi. Per loro un edema muscolare come postumo dell'incontro di Champions League contro il Newcastle: per fortuna si tratta solo di una botta sa smaltire. Pioli, in questo caso, è stato molto più positivo e nutre la speranza di ritrovarli già a Cagliari: "Hanno avuto la famosa vecchietta che gli ha provocato un edema, quindi una contrattura. Siamo fiduciosi che possano rientrare". Gli allenamenti dei prossimi giorni - oggi il Milan osserva un giorno di pausa - ci diranno di più. Più informazioni si avranno anche su Mike Maignan: l'uscita contro il Newcastle è stata solo uno spavento. Il portiere potrebbe essere pronto già per mercoledì ma non è detto che Pioli lo rischi dopo appena una settimana: ci sono impegni importantissimi all'orizzonte e Sportiello dà ottime garanzie. L'obiettivo è averlo al 100% contro Lazio e Borussia Dortmund.