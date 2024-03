Milan dominante sulla Roma ultimamente, ma non c'è più Mourinho e si vede. In Europa League sfida aperta

Sono stati sorteggiati i quarti di finale Europa League: il Milan ha pescato la Roma. L'andata si giocherà a San Siro l'11 aprile e il ritorno si giocherà all'Olimpico di Roma il 18 aprile.

LA NUOVA ROMA DI DE ROSSI

Con Daniele De Rossi la musica è cambiata, segno che i giocatori, o almeno una parte non irrilevante della rosa, non seguiva più José Mourinho. È tornato l'entusiasmo nella parte giallorossa della capitale e allo stato attuale la situazione è da luna di miele. Quarti di finale raggiunti facendo tutto all'andata, annientando il Brighton di De Zerbi e rendendo il ritorno in Inghilterra una formalità. La storia recente insegna che i giallorossi sono tra i più forti in Europa: lo dice il 9° posto nel ranking UEFA ma soprattutto le due finali consecutive raggiunte tra Conference League ed Europa League. Incrocio che sarebbe meglio evitare.

Con il cambio di allenatore la Roma è passata a un 4-3-3 più offensivo e che esalta le qualità dei giocatori di maggior spessore. Dybala parte dalla destra per accentrarsi, Lukaku è il riferimento davanti ed El Shaarawy sull'out opposto a supporto. Lorenzo Pellegrini è in gran spolvero da mezz'ala: 5 reti segnate dall'arrivo di DDR. Il tecnico non ha tuttavia messo in soffitta il modulo con la difesa a tre, riproposto in un paio di occasioni

Formazione tipo: Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

I PRECEDENTI IN QUESTA STAGIONE

Il Milan ha giocato già due volte in questa stagione contro la Roma, entrambe valide per il campionato di Serie A in corso. All'andata i rossoneri hanno vinto 1-2 all'Olimpico con le reti di Giroud su rigore e di Leao prima del gol di Spinazzola, con bis al ritorno a San Siro per 3-1 firmato Adli, Giroud e Theo Hernandez e dal rigore di Paredes.

Da sottolineare che, in entrambe le partite, sulla panchina dei giallorossi sedeva José Mourinho e non Daniele De Rossi, subentrato al portoghese proprio dopo la sconfitta contro il Milan.