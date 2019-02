Milan, due novità di formazione contro l'Empoli: Conti al posto di Calabria, Castillejo al posto di Suso

Nelle ultime settimane, Rino Gattuso sembra aver trovato la formula giusta per il suo Milan e, come spiegato ieri in conferenza stampa a Milanello, cambiare in questo momento non è semplice. Per il match di questa sera contro l'Empoli, il tecnico rossonero dovrebbe però inserire due novità nella formazione iniziale: Andrea Conti come terzino destro, mentre Samu Castillejo sostituirà lo squalificato Suso.

GRANDE CHANCE - A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che lo spagnolo ha vinto il ballottaggio con Borini per prendere il posto dell'ex Liverpool come attaccante esterno di destra. Si tratta di una grande chance per il numero 7 milanista che non sta trovando molto spazio nelle ultime settimane e quindi non può sprecare una chance del genere per risalire le gerarchie di Gattuso.

DI NUOVO TITOLARE - C'è poi grande attesa anche per rivedere dal primo minuto Andrea Conti: è quasi un anno e mezzo che il terzino rossonero non parte nella formazione titolare, cioè da un Milan-Cagliari del 27 agosto 2017, prima di un lunghissimo calvario con una doppia operazione al ginocchio sinistro. L'ex Atalanta prenderà il posto di Davide Calabria, al quale Gattuso ha deciso di dare un turno di riposo in vista del match di Coppa Italia di martedì contro la Lazio.