Milan, è arrivata l’ora della maturità: esame Hellas senza Ibra

Nella ritrovata serenità dell’universo rossonero in un positivo mese di gennaio, una notizia negativa apre un febbraio che sarà crocevia della stagione del Milan: Zlatan Ibrahimovic, probabilmente, non sarà della sfida contro l’Hellas Verona. Lo svedese, reduce da un leggero affaticamento al polpaccio e da una forte influenza, quasi sicuramente non sfiderà i gialloblù di Juric, autentica sorpresa del campionato e avversario decisamente ostico. Protetto dalle larghe spalle e rincuorato dalla smisurata personalità di Ibrahimovic il Milan aveva ritrovato fiducia, gol e tre punti. Ora, privi del catalizzatore emozionale e del gioco rossonero, i ragazzi di Pioli sono chiamati alla prova del 9 o meglio del 21 (il numero dello svedese).

L’ORA DELLA VERITA’ - "E’ nelle difficoltà che si scorge il reale valore di una squadra.” Questo proverbio, riadattato al contesto rossonero, descrive perfettamente la situazione del Milan. Per una squadra, come quella di Pioli, lungodegente per grande parte della stagione, la cura Ibrahimovic è stato un toccasana fondamentale per risollevare le sorti di un'annata disastrosa. Momentaneamente privato della terapia svedese, i rossoneri dovranno dimostrare di essere guariti contro un avversario difficile ma superabile per continuare l’impossibile rincorsa alla Champions League.

L’ESAME PER GLI ALLIEVI - Dopo un mese di assidue lezioni e di grandi progressi Leao e Rebic, prediletti allievi del maestro Ibrahimovic, dovranno dimostrare di essere pronti a sostenere il tanto agognato di esame maturità. L’importante prova arriva inaspettata ma i due, in più occasioni, hanno mostrato di essere cresciuti sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. La pressione sicuramente è notevole ma come la sfida con il Verona è un crocevia importante per la squadra egualmente lo sarà per il croato e il portoghese che, in coppia, non dovranno deludere i tifosi rossoneri e l’esigente maestro Ibrahimovic.