Milan e la missione Coppa Italia: alzare il trofeo vale quasi 18 milioni

Vincere la Coppa Italia per rendere meno amara una stagione ricca di alti e bassi. Vincere la Coppa Italia per qualificarsi alla prossima Europa League, obiettivo difficilmente raggiungibile in campionato. Vincere la Coppa Italia per rendere questa annata la più titolata dal 2007/2008 ad oggi.

Insomma, sono diverse le motivazioni che spingeranno il Milan a fare di tutto per alzare nel cielo di Roma la Coppa Italia il prossimo 14 maggio, sportive ma anche, ma soprattutto forse, economiche. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che vincere il 51esimo trofeo della sua storia garantirebbe al Diavolo quasi 18 milioni di euro più. Non proprio spiccioli in una stagione che si chiuderà senza la qualificazione alla prossima Champions, un danno da minimo 45-50 milioni che potrebbe per l'appunto essere però attutito dalla combo Supercoppa-Coppa Italia.

Milan in missione Coppa Italia: i conti

Dalla vittoria della Supercoppa Italiana il Milan ha già incassato 11 milioni di euro, mentre il cammino Coppa Italia ha elargito finora 2,7 milioni di euro, oltre che la possibilità di giocare nuovamente proprio la Supercoppa nella prossima stagione. Alzare il trofeo il prossimo 14 maggio aggiungerebbe altri 4,4 milioni, mentre in caso di sconfitta il premio sarebbe di 1,9. In caso di vittoria di Coppa Italia i benefici per il Milan non si ridurrebbero qui.

Vincere permetterebbe infatti al Diavolo di qualificazioni alla prossima Europa League, competizione che garantirebbe tra partecipazione, quota minime e "value" circa 13,3 milioni prima ancora di scendere in campo a settembre. Così la Coppa Italia diventa ancora più importante di quanto già non lo sia.