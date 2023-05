Milan, è la settimana del rinnovo di Leao: la firma tra mercoledì e venerdì. I dettagli del nuovo contratto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

E' stato già tutto definito da qualche giorno, ma oggi inizia la settimana in cui verrà ufficializzato il rinnovo di Rafael Leao con il Milan fino al 30 giugno 2028. Lo riferisce stamattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che la firma avverrà a Casa Milan tra mercoledì e venerdì. Sarà un grande evento per il club rossonero, per i tifosi milanisti e ovviamente anche per il giocatore che ha sempre avuto come priorità il prolungamento con il Diavolo.

I DETTAGLI - Per Leao, che nei prossimi giorni verrà raggiunto a Milano dal suo entourage, dalla sua famiglia e da qualche amico in vista della firma, è pronto un super contratto quinquennale con un importantissimo aumento di ingaggio: da 1,5 a 5 milioni di euro più bonus. Con il nuovo accordo, verrà poi alzata anche la clausola rescissoria che passerà da 150 a 175 milioni di euro. Lo svolta di questa trattativa, che è andata avanti per parecchi mesi, è arrivata dopo che è stato trovato l'incastro giusto anche nella questione della famosa multa da pagare allo Sporting Lisbona, con il Lille che pagherà 19 dei 20,5 milioni da versare alla società portoghese. Dopo la firma e il rinnovo, Leao dovrà tornare subito a pensare al campo, con il Milan che è atteso dalle ultime due partite di campionato contro Juventus e Verona, decisive per la qualificazione alla prossima Champions League.